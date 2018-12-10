Украина за 11 мес. увеличила экспорт мяса птицы на 22,2%, свинины сократила в 2,8 раза

Украина в январе-ноябре 2018 года нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 22,2% - до 303,89 тыс. тонн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте.

При этом, согласно данным ГФС, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 32,8% – до $471,98 млн.

Импорт мяса птицы и субпродуктов за 11 месяцев 2018 года увеличился на 13,8% - до 121,67 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 10,7%, до $48,42 млн.

По информации ГФС, экспорт свинины по итогам января-ноября 2018 года сократился в 2,8 раза по сравнению с соответствующим периодом 2017 года – до 1,65 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $3,55 млн против $9,99 млн за 11 месяцев 2017 года.

Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 5,1 раза - до 26,34 тыс. тонн. В страну ввезено свинины на $48,12 млн против $9,15 млн в январе-ноябре 2017 года.

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2017 году увеличила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 13% - до 271,33 тыс. тонн. Импорт вырос на 42% по сравнению с 2016 годом – до 118,31 тыс. тонн.

Украина в 2017 году увеличила поставки свинины на внешние рынки в 1,6 раза – до 4,92 тыс. тонн, импорт вырос в два раза – до 5,6 тыс. тонн.