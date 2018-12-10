"АвтоКрАЗ" поставил очередную партию машин для миротворческого контингента ООН

АО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.), единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, выполнил заказ по поставке партии грузовых автомобилей различных моделей в адрес заказчика из Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба предприятия.

В рамках контракта к отправке готовятся грузовые автомобили КрАЗ разных моделей: полноприводные бортовые и шасси КрАЗ -5233 (4х4), а также шасси КрАЗ-65053 (6х4). Все оснащены моторами мощностью 380 л.с.

"По требованию заказчика, который хорошо знает автомобили КрАЗ, партия выполнена в стандартной для серийных моделей комплектации", - отмечается в сообщении.

Автомобили окрашены в белый цвет, так как будут направлены в помощь миротворческому контингенту ООН. Бортовые машины вместе с шасси, на которые партнер установит различные спецнастройки - АПЗ, цистерны для питьевой воды, мусоросборочное оборудование и др., будут работать в сложных дорожных и природно-климатических условиях.

В пресс-службе не уточняют страну, в которую будут поставлены автомобили, но, как отметила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь "АвтоКрАЗа" Дина Стеганцева, в эту страну уже осуществлялись поставки продукции для миротворческого контингента: полноприводные бортовые и шасси 6х6 КрАЗ-6322, ремонтные мастерские и автоцистерны на базе КрАЗа этой же модели.

"Хотя сейчас это не самый большой контрагент продукции КрАЗ по количеству заказанных едини – немногим более 10 ед., но очень статусный и респектный, к работе с которым компания всегда относится с особым вниманием. Миссии и подразделения ООН по всему миру регулярно добавляются в перечень пользователей техники ЧАО "АвтоКрАЗ": в последние годы - это поставки партии комбинированной дорожной техники со снегоуборочным и роторным оборудование в адрес Министерства общественных работ Афганистана, а также партии КрАЗ-Шрек разных модификаций в миротворческую миссию ООН в Мали" - подчеркнула пресс-секретарь.

Она добавила, что "АвтоКрАЗ" является официальным зарегистрированным поставщиком ООН техники как гражданского, так и военного назначения. Автомобили КрАЗ неоднократно поставлялись для нужд ООН для несения службы в миротворческих контингентах в различных "горячих" точках.

"Быть зарегистрированным поставщиком ООН - престижный статус, признаваемый во всем мире", - подчеркнула пресс-секретарь.

ЧАО "АвтоКрАЗ" - известный на мировом рынке украинский производитель грузовой техники, выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ", в том числе в интересах ВС Украины. Входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.

В 2017 году завод сократил чистый доход на 15% - до 1 млрд 048 млн грн. В текущем году "АвтоКрАЗ" первоначально планировал увеличить выпуск и реализацию автомобилей до 1,2 тыс. ед., тогда как в 2017 году выпустило 629 и реализовало 677 ед. автотехники.