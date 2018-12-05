Экономика

19:09 05.12.2018

"Галнафтогаз" пока не видит возможных вариантов удержания сетей АЗС в оккупированном Крыму

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"Галнафтогаз" пока не видит возможных вариантов удержания сетей АЗС в оккупированном Крыму

Концерн "Галнафтогаз" (сеть АЗС "ОККО") пока не видит возможных вариантов удержания своих автозаправочных станций на территории оккупированного Крыма, заявил президент и мажоритарный акционер концерна Виталий Антонов в интервью изданию "Экономическая правда".

Он уточнил, что в настоящее время крымские АЗС компании находятся в аренде у бывших сотрудников концерна, однако после введения санкций РФ против ряда украинских юридических и физических лиц "Галнафтогаз", который также попал под эти санкции, перестал получать арендную плату.

"Раньше, когда были возможны расчеты между материком и полуостровом, мы получали арендную плату и имели возможность сохранить наши комплексы. Мы пока еще в поиске модели удержания этих АЗК в Крыму после всех санкций. Но пока такой модели не видим", – сказал он.

"Со стороны России против меня лично и против моей компании, как вы знаете, введены санкции. С другой стороны — СБУ обвиняло нас в финансировании терроризма", – добавил В.Антонов.

Кроме того, он также отметил, что проблемным также является и вариант продажи станций на оккупированных территориях.

"Мы получили заключение авторитетных юридических фирм о том, что продажа этих АЗК не противоречит украинскому законодательству. Но мы не полностью понимаем, как украинские государственные органы видят выход украинских компаний из крымских активов. К сожалению, они не всегда руководствуются буквой закона", – сказал он, уточнив, что после проведения Службой безопасности Украины обысков в киевском и львовском офисах концерна, ему стали поступать предложения о продаже заправок по "очень низкой цене".

Как сообщалось, СБУ в августе 2018 года провела обыски в офисах концерна в рамках уголовного производства по ст. 110-2 (финансирование действий, осуществленных с целью насильственного изменения власти или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

25 октября Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство в отношении "Галнафтогаза" в связи с отсутствием состава правонарушения.

Теги: #крым #азс #галнафтогаз #окко
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