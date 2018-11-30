Экономика

16:44 30.11.2018

Нацкомфинуслуг намерена в 2019 г. планово проверить 33 страховых компаний

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Нацкомфинуслуг намерена в 2019 г. планово проверить 33 страховых компаний

Нацкомфинуслуг Украины 29 ноября утвердила годовой план проведения государственного контроля, согласно которому в 2019 году будут проведены плановые проверки 33 страховые компании ( в 2018г.-19 СК ), сообщается на сайте регулятора.

Так на предмет соблюдения требований законодательства о финансовых услугах и выполнения лицензионных условий будут проверены страховые компании: "Европейский выбор", "Европейская страховая компания", "Атлант", "Глобал Гарант", "Гала-СКД", "Премьер Гарант Профи", "Агрогарант", "Муниципальная страховая компания "Захыст Життя", "Капитал-Страхование", "Ридна", "Финансовая защита", "Золотой век", "Надийна", "Европейская страховая группа", "Стройполис", "Фарлонг", "Украинский капитал", "Центральная", "Стар-Полис", "Киевское страховое общество", "Инновационные страховые технологии", "Дельфин", "Властный захыст", "Кастоди", "Энергорезерв", "В.И.П.", "Смарт Иншуранс", "Свисс Классик Лайф", "Компания по страхованию жизни "Брокбизнес", "Мегаполис", "Укрпромстрах", "Украинская военно-страховая компания", "Гардиан".

Теги: #нацкомфинуслуг #страховые_компании
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