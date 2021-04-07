Страховщики Украины в 2020 году сократили расходы на рекламу и маркетинг на 11%, увеличили на агентское вознаграждение - на 3,3%

Расходы страховых компаний Украины в 2020 году на рекламу и маркетинг сократились на 11% - до 85,6 млн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным регулятора, расходы на заключение и пролонгацию договоров страхования составили 10,524 млрд грн, что на 3,4% меньше, чем в 2019 году (10,894 млрд грн). Расходы на агентские вознаграждения выросли на 3,3% - до 9,837 млрд грн.

За прошлый год административные расходы страховых компаний выросли на 30,2% - до 5,697 млрд грн, в том числе расходы на сбыт услуг сократились на 18,2% - до 2,106 млрд грн.

Расходы с пролонгацией договоров перестрахования составили 61,8 млн грн, в том числе вознаграждения брокерам - 47,2 млн грн, брокерам-нерезидентам - 19,1 млн грн, комиссионные вознаграждения перестраховщикам - 1 млн грн.

Помимо того, затраты на урегулирования страховых случаев за 2020 год выросли на 33% - до 351,5 млн грн, что почти соответствует показателю годом ранее. В том числе расходы на оплату услуг оценщиков увеличились на 51,6% - до 120,7 млн грн, аварийных комиссаров - на 4,7%, до 4,4 млн грн.

Услуги ассистанса обошлись страховым компаниям в 170,2 млн грн, ассистанса-нерезидентов - 12 млн грн.