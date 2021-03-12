Инвестиции

13:18 12.03.2021

Global Emerging Markets Group инвестирует $31 млн в Eurohold, владеющий двумя СК в Украине

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Global Emerging Markets Group инвестирует $31 млн в Eurohold, владеющий двумя СК в Украине

Eurohold Bulgaria – одна из ведущих независимых финансовых и страховых групп в Юго-Восточной Европе – привлекла $31 млн от инвестиционного фонда Global Emerging Markets Group (GEM, Люксембург), сообщается в пресс-релизе СК "Евроинс" Украина" (Киев).

Согласно ему, стороны уже подписали соглашение об обязательствах. Инвестиции предоставлены на условиях долевого финансирования путем покупки акций болгарского холдинга.

Привлеченные средства Eurohold направит на приобретение компаний группы CEZ в Болгарии – одного из крупнейших экспортеров электроэнергии в Восточной Европе, а также на развитие своего страхового бизнеса. Долгосрочная стратегическая цель Eurohold – стать одним из ведущих независимых поставщиков финансовых услуг и операторов энергорынка в Юго-Восточной Европе.

"Мы рады, что GEM решил инвестировать в наш холдинг и поддержать нашу инвестиционную стратегию. Соглашение с GEM является признаком доверия к качеству управления и выбранному вектору развития нашей компании", – комментирует соглашение Васил Стефанов, руководитель отдела M&A Eurohold, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, 19 января, Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии выдала разрешение финансово-страховому холдингу Eurohold Bulgaria на совершение покупки семи болгарских дочерних компаний CEZ Group.

Инвестиционный фонд GEM, Люксембург, основан в 1991 году и управляет активами на сумму $3,4 млрд. Специализируется на инвестиционных инструментах для развивающихся рынков. К настоящему времени в активе фонда свыше 400 транзакций в 70 странах мира. Представительства фонда работают в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже, Нассау (Багамские острова).

Холдинговая компания Eurohold Bulgaria, София, основана в 1996 году и является одной из крупнейших независимых финансовых групп в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Акции Eurohold Bulgaria котируются на Варшавской фондовой бирже и на Болгарской фондовой бирже.

Страхование является крупнейшим сегментом в портфеле деятельности и основным источником доходов Eurohold Bulgaria. Входящая в состав холдинга Страховая Группа Euroins Insurance Group (EIG) консолидирует его операционную деятельность на региональных страховых рынках. Группа работает в 11 странах и имеет дочерние компании в Болгарии, Украине, Румынии, Северной Македонии, Грузии, России и Беларуси. У EIG более 4 млн клиентов и более 3000 сотрудников.

Бизнес Eurohold в Украине представлен двумя страховыми компаниями: "Eвроинс Украина" и "Европейское туристическое страхование" (ЕТС).

Теги: #инвестиции #страховые_компании
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