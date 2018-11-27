Европейские фондовые индексы снизились к концу торгов во вторник

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились во вторник, в том числе из-за заявлений президента США Дональда Трампа, ослабивших ожидания возможного продвижения Вашингтона и Пекина в решении проблемы торгового спора.

При этом в начале сессии европейские рынки акций росли на сообщениях в СМИ о том, что правительство Италии может пойти на уступки Евросоюзу и согласовать снижение бюджетного ориентира на следующий год с 2,4% до 2,2% и даже 2% ВВП.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 0,26% и составил 357,4 пункта.

Германский DAX за день уменьшился на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,24%, итальянский FTSE MIB - на 0,43%, испанский IBEX 35 - на 0,06%.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,27%. Участники рынка опасаются, что соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС не пройдет через парламент страны.

Индекс доверия потребителей к экономике Италии упал в ноябре до минимума за шесть месяцев, а индикатор доверия в перерабатывающей промышленности - до самой низкой отметки с декабря 2016 года.

Доверие потребителей во Франции в текущем месяце ухудшилось до минимума с 2015 года.

Курс ценных бумаг Thomas Cook Group Plc рухнул на 22,6%. Туроператор объявил о приостановке выплаты дивидендов в связи с ухудшением оценки прибыли за минувший финансовый год, завершившийся 30 сентября.

Котировки акций нефтяных компаний снизились после восстановления в понедельник, в том числе Royal Dutch Shell Plc - на 0,9%, BP Plc - на 0,5% и Total SA - на 0,6%.

Также подешевели бумаги сырьевых компаний, включая Rio Tinto Plc - на 2,1% и Glencore Plc - на 1,5%.

В число лидеров снижения цен вошли также акции фармацевтических компаний: Novartis AG - на 0,5%, Bayer AG - на 0,9%.

Капитализация BMW сократилась на 1,3%, Daimler - на 2,1%, Volkswagen - на 3,5%, Peugeot - на 0,2%. Причиной этого стало сообщение германского издания Wirtschaftswoche со ссылкой на источник в ЕС о том, что Д.Трамп может объявить о введении пошлин на импортные автомобили уже на следующей неделе после завершения саммита G20. Ожидается, что размер пошлин составит 25%, исключениями станут только машины, произведенные в Канаде и Мексике, по данным источника.

Рыночная стоимость банков, поднимавшаяся в начале сессии, также снизилась к ее закрытию. В частности, подешевели бумаги BNP Paribas - на 0,6%, HSBC - на 0,1%, Santander - на 0,2%, Intesa Sanpaolo - на 0,1%.

В то же время котировки акций британской Intertek Group Plc, занимающейся оказанием услуг независимой экспертизы, контроля, испытаний и сертификации, повысились на 2,3%. Компания сообщила об усилении органического роста выручки во втором финполугодии.