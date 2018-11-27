Экономика

19:13 27.11.2018

Рынок акций Украины завершил торги во вторник в "красной зоне"

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Рынок акций Украины завершил торги во вторник в "красной зоне"

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,49% - до 576,38 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 627,696 млн грн, в том числе акциями – 8,64 млн грн.

Среди индексных бумаг снизились в цене акции "Укрнафты" (-3,15%), Райффайзен Банка Аваль (-2,24%) и "Центрэнерго" (-0,05%).

Немного подорожали акции "Донбассэнерго" (+0,06%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" просел на 1,97% - до 1738,25 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,35% - до 449,34 пункта при объеме торгов 3,267 млн злотых (24 млн грн).

В "индексной корзине" выросли в цене только акции "Астарты" (+0,7%).

Подешевели акции "Агротона" (-1,73%), агрохолдинга ИМК (-0,39%) и "Кернела" (-0,38%).

Теги: #рынок_акций #пфтс
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