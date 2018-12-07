Индекс ПФТС в пятницу вернулся в "красную зону"

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,08% - до 575,17 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 511,745 млн грн, в том числе акциями – 2,518 млн грн.

В "индексной корзине" подешевели бумаги "Центрэнерго" (-0,46%) и "Турбоатома" (-0,37%).

Ростом стоимости завершили торги акции Райффайзен Банка Аваль (+1,72%) и "Донбассэнерго" (+0,64%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" в пятницу остался неизменным на уровне 1793,69 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine повысился на символические 0,01% - до 444,12 пункта при объеме торгов 1,7 млн злотых (12,58 млн грн).

Среди индексных бумаг подорожали акции агрохолдинга ИМК (+1,16%), "Агротона" (+0,86%) и "Астарты" (+0,38%).

Снизились в цене только бумаги "Кернела" (-0,56%).