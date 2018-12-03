Рынок акций Украины вошел в зиму умеренным снижением
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизился на 0,36% - до 577,95 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 122,69 млн грн, в том числе акциями – 5,99 млн грн.
В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Донбассэнерго" (-2,98%), "Центрэнерго" (-0,45%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,28%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" в понедельник остался неизменным на уровне 1748,31 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 16:15 кв снизился на 0,15% - до 446,03 пункта при объеме торгов 2,485 млн злотых (18,7 млн грн).
Среди индексных бумаги изменились котировки "Агротона" (-4,17%) и агрохолдинга ИМК (-2,77%).