Рынок акций Украины вошел в зиму умеренным снижением

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизился на 0,36% - до 577,95 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 122,69 млн грн, в том числе акциями – 5,99 млн грн.

В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Донбассэнерго" (-2,98%), "Центрэнерго" (-0,45%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,28%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" в понедельник остался неизменным на уровне 1748,31 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 16:15 кв снизился на 0,15% - до 446,03 пункта при объеме торгов 2,485 млн злотых (18,7 млн грн).

Среди индексных бумаги изменились котировки "Агротона" (-4,17%) и агрохолдинга ИМК (-2,77%).