Экономика

17:59 03.12.2018

Рынок акций Украины вошел в зиму умеренным снижением

1 мин читать
Рынок акций Украины вошел в зиму умеренным снижением

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизился на 0,36% - до 577,95 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 122,69 млн грн, в том числе акциями – 5,99 млн грн.

В "индексной корзине" изменились в стоимости бумаги "Донбассэнерго" (-2,98%), "Центрэнерго" (-0,45%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,28%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" в понедельник остался неизменным на уровне 1748,31 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine к 16:15 кв снизился на 0,15% - до 446,03 пункта при объеме торгов 2,485 млн злотых (18,7 млн грн).

Среди индексных бумаги изменились котировки "Агротона" (-4,17%) и агрохолдинга ИМК (-2,77%).

Теги: #индекс #украина #пфтс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фондовые индексы Азии выросли в понедельник

Украина исчерпала 10 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

Индекс ПФТС в четверг еще немного вырос

Украина и Тунис согласовали ветеринарный сертификат на экспорт мяса птицы

Рынок акций Украины завершил торги во вторник в "красной зоне"

Украина и Пакистан обсуждают планы совместного производства пакистанского ОБТ Al-Khalid-1

Украина 90% "органики" поставляет на экспорт

Рынок акций Украины завершил торговую неделю умеренным снижением

Рада приняла закон о госбюджете-2019 с дефицитом в пределах 2,3% ВВП

Рада внесла правки в Налоговый кодекс – предпоследний законопроект из "бюджетного пакета"-2019

ПОСЛЕДНЕЕ

Гривня на межбанке продолжила курс на укрепление

Украина за 11 мес. снизила импорт газа на 22,8%

Цены на нефть растут на перспективах сокращения добычи

Предприятия Гослесагентства намерены реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок

Предложения трех участников тендера "Укртрансгаза" на страхование ответственности было почти в 10 раз меньше ожидаемой стоимости

Цена нефти может упасть до $40 за баррель, если не снизить добычу

В "Укрсудпроме" ожидают, что новый собственник николаевского "Океана" обеспечит необходимые меры по обновлению мощностей судозавода и привлечению заказов

Объем розничного кредитования в Украине в 2019г может вырасти на 30-40%

Запасы угля на складах ТЭС выше прошлогодних на 3,3%

Украина за 11 мес. сократила транзит газа на 7,4%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА