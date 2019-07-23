Экономика

10:56 23.07.2019

Потенциальные покупатели почти 100% акций Проминвестбанка на аукционе ПФТС должны получить предварительное согласование НБУ

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Потенциальные покупатели почти 100% акций Проминвестбанка на аукционе ПФТС должны получить предварительное согласование НБУ

Потенциальные покупатели пакета акций Проминвестбанка (Киев) в размере 99,7726% на аукционе на бирже ПФТС должны получить предварительное согласование Национального банка Украины (НБУ), сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Согласно ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности" лицо, которое намерено приобрести или увеличить существенное участие в банках сверх установленных пороговых значений должно получить предварительное согласование Национального банка", - говорится в сообщении.

Как отмечает НБУ, лицо, которое приобрело существенное участие без такого согласования, может быть лишено права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признана непрозрачной. Непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных, а впоследствии - в случае неустранения нарушения - банк может быть признан неплатежеспособным.

"Национальный банк не вмешивается в договорные процессы купли-продажи акций банков. При этом существуют легальные механизмы для выполнения норм законодательства, например, путем установления отлагательного условия в договоре купли-продажи, по которому фактический переход права собственности на акции происходит после согласования регулятора", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, структуры собственности всех банков Украины, независимо от того, на каких правовых основаниях приобретается участие, должны быть прозрачны. В то же время все владельцы существенного участия в банках должны иметь безупречную деловую репутацию и удовлетворительное финансовое состояние.

Как сообщалось, пакет акций Проминвестбанка в размере 99,7726%, на который обращено взыскание, выставлен на аукцион на бирже ПФТС 28 августа 2019 года.

Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму в пользу компаний, связанных с Игорем Коломойским.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" - 99,7% его акций.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года Проминвестбанк с общими активами 47,199 млрд грн занимал 10-е место среди 77 банков.

Теги: #проминвестбанк #нбу #пфтс #акции
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