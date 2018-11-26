Экономика

20:22 26.11.2018

Введение военного положения не помешает дальнейшему сотрудничеству Украины с МВФ - Климкин

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Введение военного положения не помешает дальнейшему сотрудничеству Украины с МВФ - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заверяет, что введение военного положения в предложенной президентом страны Петром Порошенко редакции не будет мешать Украине в продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными финансовыми организациями.

"В сегодняшней редакции этот указ не будет мешать нам в продолжении сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями", - сказал П.Климкин на внеочередном пленарном заседании парламента в понедельник вечером.

Теги: #климкин #мвф
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