Введение военного положения не помешает дальнейшему сотрудничеству Украины с МВФ - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заверяет, что введение военного положения в предложенной президентом страны Петром Порошенко редакции не будет мешать Украине в продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными финансовыми организациями.

"В сегодняшней редакции этот указ не будет мешать нам в продолжении сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями", - сказал П.Климкин на внеочередном пленарном заседании парламента в понедельник вечером.