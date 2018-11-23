Porsche намерен добиться повышения годовой прибыли на 6 млрд евро за 8 лет

Германский производитель премиальных автомобилей Porsche AG намерен добиться увеличения годовой операционной прибыли на 6 млрд евро в течение восьми лет за счет оптимизации структуры операций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Porsche, входящий в концерн Volkswagen, планирует увеличивать EBIT примерно на 750 млн евро ежегодно с текущего года до 2025 года включительно, наращивая эффективность операций, сокращая расходы и повышая доходы от новых направлений бизнеса, включая цифровые операции.

Наращивание прибыли необходимо, чтобы добиться выполнения целевого показателя рентабельности продаж на уровне 15%, отмечают источники.

Высокая рентабельность Porsche очень важна для планов Volkswagen, который стремится повысить маневренность операций в условиях быстрого развития рынка электромобилей и сектора самоуправляемых машин.

Автопроизводители, запускающие линейки электромобилей, вынуждены сокращать расходы, чтобы сохранить прежние уровни рентабельности, поскольку затраты на производство электромобилей существенно выше по сравнению с традиционными машинами.

Например, затраты на производство первого электромобиля Porshe - четырехдверного Taycan - будут на 6-10 тыс. евро выше расходов на выпуск аналогичной модели с традиционным двигателем, отмечают источники.

Рост производственных издержек не будет перекладываться на потребителей, и Porshe придется сократить другие возможные расходы, чтобы удержать высокую рентабельность.

Ранее автопроизводитель объявил, что вложит более 6 млрд евро в период до 2022 года в электрическую мобильность.

В Porsche ожидают, что оптимизация структуры операций позволит уже после 2025 года увеличивать прибыль примерно на 2 млрд евро в год. В 2017 году операционная прибыль компании составила 4,1 млрд евро, выручка - 23,5 млрд евро.

Porsche разрабатывает платформу для электромобилей совместно с другим брендом группы Volkswagen - Audi, и рассчитывает начать выпуск машин на этой платформе в конце 2021 года.

В компании рассчитывают, что к 2025 году половина выпускаемых ею автомобилей будет либо полностью электрическими, либо гибридными. Разработка автомобилей с двигателями внутреннего сгорания перестанет быть оправданной с экономической точки зрения после 2030 года с учетом парижских соглашений по климату, отмечают в компании.