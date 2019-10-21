Porsche отзывает с китайского рынка более 2 тыс. автомобилей

Германский автопроизводитель Porsche, входящий в группу Volkswagen, отзовет с китайского рынка 2,083 тыс. автомобилей из-за возможных рисков безопасности, говорится в заявлении Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Кампания начнется 8 ноября и затронет, в том числе 895 машин модели Panamera, выпущенных в период с 14 июля 2015 года по 19 апреля 2016 года, и 471 автомобиль модели Boxster, произведенных в период с 1 июля 2015 года по 4 марта 2016 года.

Неисправность в блоках управления подушками безопасности в подлежащих отзыву автомобилях может привести к случайной активации или отключению подушек и преднатяжителей ремней безопасности, что повышает риск несчастных случаев, а также создает угрозу безопасности, говорится в заявлении управления.

Компания бесплатно отремонтирует проблемные автомобили, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам 2018 года в Китае было отозвано более 12,5 млн автомобилей с различными видами неисправностей.