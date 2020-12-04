Экономика

19:15 04.12.2020

Siemens Energy и Porsche начнут производить "зеленое" топливо в Чили

1 мин читать
Siemens Energy и Porsche начнут производить "зеленое" топливо в Чили

Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG и производитель премиальных автомобилей Porsche запускают пилотный проект производства синтетического климатически нейтрального топлива (e-топлива) в Чили.

В пресс-релизе компаний отмечается, что к 2022 году планируется произвести 130 тыс. литров такого топлива. Компании намерены нарастить производство до 55 млн литров в год к 2024 году и до 550 млн литров в год к 2026 году.

"Зеленое" топливо будет производиться с использованием технологии MTG ("метанол в бензин") по лицензии ExxonMobil. Для производства синтетического метанола будет применяться водород, полученный с использованием энергии ветра. Siemens Energy и Porsche отмечают, что Чили обладает необходимыми для развития ветроэнергетики климатическими условиями.

Основным покупателем e-топлива станет Porsche. Партнерами компаний также выступят AME, чилийская нефтяная компания ENAP и итальянская Enel, которая выступит соучредителем предприятия, сконцентрировавшись на вопросах ветроэнергетики и электролиза.

"Экологически чистое е-топливо отлично подходит для автомобилей Porsche. Е-топливо, получаемое из возобновляемых источников энергии, дает нашим клиентам возможность использовать обычные двигатели внутреннего сгорания и гибридные электромобили, почти не влияя при этом на климат планеты", - заявил глава Porsche Оливер Блюм.

Власти Германии выделили Siemens Energy грант на сумму 8 млн евро на реализацию проекта в рамках национальной стратегии по переходу на водородное топливо.

Теги: #чили #топливо #siemens #porsche
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:16 27.11.2020
"Укрзализныця" обнаружила кражу 600 л дизтоплива и помогла Нацполиции задержать нарушителей

"Укрзализныця" обнаружила кражу 600 л дизтоплива и помогла Нацполиции задержать нарушителей

19:22 24.09.2020
Украина пересмотрела стандарты качества бензина и других жидких топлив

Украина пересмотрела стандарты качества бензина и других жидких топлив

11:11 06.08.2020
Чистая прибыль Siemens снизилась почти вдвое во II финквартале

Чистая прибыль Siemens снизилась почти вдвое во II финквартале

11:54 27.07.2020
Украины полностью обеспечена топливным ресурсом на будущую зиму – Буславец

Украины полностью обеспечена топливным ресурсом на будущую зиму – Буславец

13:09 10.07.2020
Офис генпрокурора начал расследование участия гражданина Чили в НВФ на Донбассе

Офис генпрокурора начал расследование участия гражданина Чили в НВФ на Донбассе

13:04 06.06.2020
Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов - Аваков

Павлоградский химзавод будет производить топливо для украинских ракетных комплексов - Аваков

19:58 27.05.2020
Представители нескольких отраслей выступили против предложений группы "Приват" ввести пошлину 8,46% на импортное топливо

Представители нескольких отраслей выступили против предложений группы "Приват" ввести пошлину 8,46% на импортное топливо

11:31 22.05.2020
Как выбрать варочную панель?

Как выбрать варочную панель?

11:55 08.05.2020
Siemens отказался от прогнозов на текущий фингод после падения прибыли и заказов в I финквартале

Siemens отказался от прогнозов на текущий фингод после падения прибыли и заказов в I финквартале

11:51 14.04.2020
АМКУ рекомендовал Минэкономики внести изменения в типовую тендерную документацию для обеспечения конкуренции при закупках топлива

АМКУ рекомендовал Минэкономики внести изменения в типовую тендерную документацию для обеспечения конкуренции при закупках топлива

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

Хомутынник продал 19,97% нефтегазовой компании JKX Шниру

В Украине продажи в "черную пятницу"-2020 оказались хуже прошлогодних - банкиры

АМКУ требует от туроператоров отказаться от "собственных" курсов валют

Рада поддержала президентский законопроект по поддержке бизнеса

ПОСЛЕДНЕЕ

Вывод 6 предприятий авиаотрасли из "Укроборонпрома" остро необходим – вице-премьер Уруский

Фонд соцстраха возобновил выплаты пострадавшим на производстве, приостановленные с апреля

Cheesecake Factory выплатит штраф SEC из-за недостоверных данных о влиянии COVID-19 на ее бизнес

Представитель Microsoft вошел в состав Совета директоров АСС

Облгазы оспаривают в суде упрощенную процедуру смены газопоставщика потребителем

Хомутынник продал 19,97% нефтегазовой компании JKX Шниру

В Украине продажи в "черную пятницу"-2020 оказались хуже прошлогодних - банкиры

Модульные АЗС объединяются в рамках Ассоциации топливного ритейла для защиты своих прав

"Интергал-Буд": Мы не получили ни одного разрешительного документа от ГАСИ с марта по ноябрь

Нефть сократила прирост, но завершает в "плюсе" 5-ю неделю подряд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА