Экономика

17:28 22.03.2019

Все сотрудники Porsche получат премию за 2018 г. в размере до 9,7 тыс. евро

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Все сотрудники Porsche получат премию за 2018 г. в размере до 9,7 тыс. евро

Германский автопроизводитель Porsche, который входит в группу Volkswagen, выплатит сотрудникам премию в размере до 9,7 тыс. евро за 2018 год, по итогам которого были зафиксированы рекордные финансовые показатели.

Компания не привязывает величину премии к должностям работников, тем не менее, ее размер будет корректироваться в зависимости от количества отработанных в прошлом году часов и общего срока работы человека в компании, сообщается в пресс-релизе Porsche.

Бонусы будут выплачены примерно 25 тыс. работников автопроизводителя, в том числе компания направит по 700 евро на каждого сотрудника в пенсионные фонды

Премия за прошлый год будет начислена вместе с зарплатой за апрель. В 2017 году сотрудникам был выплачен бонус в размере до 9656 евро.

Porsche по итогам 2018 года увеличил поставки на 4% - до 256,255 тыс. автомобилей. Выручка повысилась на 10% и достигла 25,8 млрд евро, операционная прибыль - на 4%, до 4,3 млрд евро. Все три показателя были рекордными в истории компании.

"Это все результат больших командных усилий, и мы действительно гордимся нашими коллегами, - заявил председатель совета директоров Porsche Оливер Блуме. - Страсть и целеустремленность, которые они проявляют каждый день, в ближайшие годы будут отличать марку Porsche ".

Общий штат автопроизводителя вырос в 2018 году примерно на 9%, превысив 32,3 тыс. человек.

Теги: #volkswagen #премии #кадры #porsche
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