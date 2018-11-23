В Украину прибыло 80 тыс. тонн антрацита для Криворожской ТЭС

В порт "Южный" прибыло судно с 80 тыс. тонн антрацита южноафриканского происхождения из Роттердама, который пополнит склады Криворожской ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго"), сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго".

В компании напомнили, что Криворожская ТЭС работает на дефицитном антраците, который не добывается на контролируемой Украиной территории, поэтому было принято решение закупить необходимый объем угля в Роттердаме.

"Сегодня усилия компании направлены на то, чтобы ТЭС "ДТЭК" работали на украинском угле. В октябре мы перевели третий по счету блок Приднепровской ТЭС на газовый уголь. Теперь готовим к переводу один из блоков Криворожской станции", - отметил директор по генерации "ДТЭК Энерго" Сергей Куриленко.

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Как сообщалось, уголь в Украину из Нидерландов доставит судно MV STELLA DORA (goo.gl/ixPRTv).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.