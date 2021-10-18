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13:54 18.10.2021

НАБУ обвиняет экс-руководство МТП "Южный" в нанесении ущерба предприятию более чем на 60 млн грн

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НАБУ обвиняет экс-руководство МТП "Южный" в нанесении ущерба предприятию более чем на 60 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование коррупционной схемы, из-за которой государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) понесло более 60 млн грн убытков.

Как отмечается на сайте НАБУ, следствие установило причастность к указанной схеме первого заместителя директора и экс-замдиректора ГП МТП "Южный", а также 6 бывших директоров и двух сотрудниц частных компаний.

"Следствие установило, что первый заместитель директора ГП МТП "Южный" вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия, руководителями частных компаний и другими лицами на протяжении 2017-2018 гг. организовали схему, которая заключалась в закупке товаров у подконтрольных организованной группе обществ по завышенной стоимости, в результате чего госпредприятию нанесен ущерб на сумму 47,5 млн грн", - указывается в сообщении НАБУ.

По данным следствия, чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки, от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой, чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. В целом следствие установило 29 таких тендеров.

По данным НАБУ и САП, в 2017-2019 гг. первый замдиректора совместно с экс-замдиректора ГП, привлекая других лиц, организовали закупку тепловозов для нужд госпредприятия у подконтрольной компании. При этом тепловозы были неисправны и не принадлежали продавцу, как того требовали условия тендера и договора. Тем не менее, МТП "Южный" уплатил за них частной компании аванс в более 13 млн грн. В дальнейшем эти тепловозы не были взяты на баланс из-за неисправности, однако поставщик - частная компания - аванс не вернул.

Общая сумма ущерба, нанесенного госпредприятию по двум эпизодам, превышает 60 млн грн.

Как сообщалось, в октябре 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры САП сообщили о подозрении 11 лицам, уличенным в организации коррупционной схемы, в том числе представителям действующего и экс-руководства МТП "Южный".

Правоохранители разоблачили действовавшую в порту на протяжении 2017-2018 гг. схему завладения денежными средствами путем закупки товаров по заведомо завышенным ценам, существование которой нанесло предприятию ущерб на сумму 47,5 млн грн.

В целом следствие зафиксировало 29 таких закупок.

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия 15,1 млн тонн.

Теги: #набу #южный
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