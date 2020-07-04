Экономика

18:33 04.07.2020

Прибыль порта "Южный" за пять месяцев 2020 года выросла на 1304%, сообщил Зеленскому его руководитель

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Прибыль порта "Южный" за пять месяцев 2020 года выросла на 1304%, сообщил Зеленскому его руководитель

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область встретился с руководителем государственного торгового порта "Южный" Александром Олийныком, который рассказал, что товарооборот порта в первом полугодии 2020 года достиг 10,6 млн тонн, что на 61% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По словам Олийныка, госпредприятие имеет значительные экономические показатели в первой половине 2020 года.

"Прибыль за пять месяцев выросла на 1304%. С января по май налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составили 534 млн 198 тыс. грн, это на 281,5 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Часть прибыли инвестируется в развитие предприятия и наращивание производства. С начала года запущены проекты модернизации мощностей - перегрузочных комплексов импортных и экспортных грузов, комплекса вагоноопрокидывателя", - сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Ключевым направлением развития порта "Южный" является диверсификация грузов. Структура грузооборота включает экспортные, импортные, транзитные грузы и каботаж.

Теги: #зеленский #морпорт #южный
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