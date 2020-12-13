Плавучий причал для ВМС Украины от завода "Паллада" направляется в порт "Южный"

Херсонский государственный завод "Паллада" построил плавучий причал для катеров ВМС Украины, он отправился в порт "Южный" (город Южный, Одесская обл.).

"Плавучий причал для катеров ВМС Украины направляется в порт "Южный"! Минобороны заказало – завод "Паллада" построил", - говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Facebook в воскресенье.

Сумма контракта от Минобороны - 23,5 млн грн. Длина причала из сверхпрочного бетона - 57 метров.

Заказ Минобороны для завода "Паллада" – первый за годы независимости Украины, указали в оборонном ведомстве.