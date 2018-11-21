SkyUp откроет 7 международных и 2 внутренних рейсов с марта по октябрь 2019 года

Авиакомпания SkyUp, которая запланировала начало регулярных рейсов в конце декабря этого года с четырех международных направлений (Тбилиси. София, Попрад и Берселона), в 2019 году намерена добавить к ним еще семь международных и два внутренних направления, говорится в сообщении перевозчика в Facebook в среду.

В частности, рейсы в Ларнаку (Кипр) должны стартовать с 31 марта, Неаполь (Италия) и Тенерифе (Испания) – с 26 апреля, Батуми (Грузия) – с 25 мая, Римини (Италия) – с 1 июня, Катанию (Италия) и Аликанте (Испания) – со 2 июня.

Начало внутренних перевозок из Киева в Одессу и из Одессы в Харьков запланировано также со 2 июня периодичностью два раза в неделю и стоимостью от 496 грн в одну сторону.

"Битва за Украину начинается не только на международных, но и на внутренних направлениях", - прокомментировал сообщение SkyUp министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

В системе бронирования на сайте авиакомпании билеты на рейсы доступны до октября 2019 года по всем направлением, кроме Киев-Аликанте (до 29 сентября).

В Батуми рейсы будут летать практически ежедневно (от 1527 грн), в Ларнаку и Аликанте — по четвергам и воскресеньям (стоимостью от 1527 грн и 2499 грн соответственно), в Римини — по понедельникам, средам и субботам (от 2638 грн), в Неаполь — по вторникам и пятницам (от 2638 грн), в Катанию — по воскресеньям (от 2638 грн) и в Тенерифе — по вторникам и пятницам (от 5164 грн).

В октябре авиакомпания SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.