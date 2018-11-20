Навигацию на Днепре продлили до конца года

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морская администрация) продлила навигацию на реке Днепр до конца года, сообщается на сайте ГП "Укрводпуть" во вторник.

В тексте опубликованного указа морской администрации сообщается, что Каховский шлюз, Запорожский РГС и Днепродзержинский шлюз ориентировочно будут работать до 28 декабря 2018 года, Кременчугский шлюз - до 25 декабря, а Каневский - до 20 декабря.

В документе также указано, что даты закрытия навигации могут быть изменены в соответствии с фактическими метеорологическими условиями.