Экономика

10:15 20.11.2018

Кабмин увеличил доходы и расходы в проекте госбюджета-2019 на 17,8 млрд грн и внес его в Раду

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Кабмин увеличил доходы и расходы в проекте госбюджета-2019 на 17,8 млрд грн и внес его в Раду

Кабинет министров внес доработанный проект государственного бюджета на 2019 год в Верховную Раду (законопроект №9000), увеличив его доходны на 1,8% до 1,019 трлн грн, а расходную часть – на 1,6%, до 1,112 трлн грн, свидетельствует обнародованный на парламентском сайте проект закона.

В то же время уровень дефицита госбюджета остался на прежнем уровне – 89,989 млрд грн, указывается в документе.

Ранее и.о. министра финансов Оксана Маркарова заявляла, что в ходе доработке госбюджета на 2019 год ко второму чтению Минфин сохранил его дефицит в пределах 2,3% ВВП.

Теги: #бюджет #рада #кабмин
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