Новым главой FSB может стать зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором Куорлз

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) по надзору за банковским сектором Рэндал Куорлз может быть назначен председателем международного Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Представитель FSB сообщил газете, что решение о назначении нового руководителя ведомства будет обнародовано до 1 декабря текущего года, когда истекает срок службы нынешнего главы FSB Марка Карни на этом посту.

Выбор Р.Куорлза в качестве главы FSB будет победой для администрации американского президента Дональда Трампа, который считает его назначение шансом США повлиять на направление глобальной политики регулирования финансового сектора, отмечают источники.

В августе этого года WSJ сообщала, что представители ряда стран Западной Европы высказываются против кандидатуры Р.Куорлза в связи с неоднозначным поведением Д.Трампа в сфере международного сотрудничества.

Так, американский президент отказался одобрить коммюнике июньской встречи G7, прошедшей в Канаде, из-за недовольства словами канадского премьера Джастина Трюдо, а также выступал с критикой НАТО.

FSB был создан в апреле 2009 года с целью реформирования глобального финансового регулирования. Совет не имеет полномочий в отношении внутренних финансовых норм, действующих в отдельных государствах, однако играет важную роль в создании базовых международных стандартов.

В июне Р.Куорлз называл участие США в FSB "важным для нашей страны" и американских банков.

В соответствии с правилами FSB, глава ведомства занимает этот пост сроком на три года. М.Карни возглавляет FSB с 2011 года - уже два срока подряд и один дополнительный год.

По данным источников, европейский кандидат на пост FSB - глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот - будет назначен заместителем председателя FSB. При этом он может возглавить совет после завершения срока службы Р.Куорлза на этом посту, отметил один из источников.

Р.Куорлз неоднократно заявлял о том, что банковское регулирование, ужесточенное в США при президенте Бараке Обаме, может быть упрощено без ущерба для безопасности сектора. Он возглавил пересмотр введенных при Б.Обаме регулятивных требований для финсектора, результатом которого стало предложение о смягчении требований к ликвидности крупнейших банков в США.