"Нафтогаз" готов профинансировать монетизацию субсидий

НАК "Нафтогаз Украины" готов профинансировать монетизацию субсидий, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на "Украинской энергетической неделе" в Киеве в понедельник.

"Правительство приняло все решения, которые касаются изменения цены на газ, отмены PSO в будущем, но монетизация субсидий – это тот ключевой элемент, без которого, я считаю, реформа не будет завершена. "Нафтогаз" может предоставить средства для того, чтобы эти субсидии оплачивать", – сказал он.

Кроме того, А.Коболев отметил, что НАК может помочь Министерству финансов провести верификацию базы получателей субсидий.

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"Я уверен, что в существующей системе есть "мертвые души" - мы их видели, находили, демонстрировали правоохранителям. К сожалению, в настоящее время нет никакого прогресса, для того чтобы эту базу сделать единой, публичной и открытой", – добавил глава правления "Нафтогаза".

Он также выразил уверенность, что верификация данных продемонстрирует значительное снижение потребления газа население и экономию бюджетных средств.

"Монетизация субсидий – это возможность предоставить потребителям реальные деньги, возможность для них оставлять сэкономленные средства при расходе газа меньше, чем ожидалось по плану. Это стимул к энергоэффективности", – отметил А.Коболев.