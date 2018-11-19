В Запорожье Lucky Labs презентовала новую книгу для подростков

ВНО-2018 дало шокирующие результаты: только 48% абитуриентов смогли решить задачу по математике уровня 8-го класса. Эти прошлогодние результаты в Министерстве образования назвали беспрецедентными и бросили все силы на улучшение уровня подготовки школьников. Одной из рекомендации стало чтение внешкольной литературы, посвященной нестандартным подходам к математике. Например, книги Кузька Кузякина #Щотакематематика, которая недавно вышла в издательстве "Талант" для благотворительного проекта ЛакіБукс (основан IT-компанией Lucky Labs).

Именно эту книгу на днях презентовали в Запорожье. В Центральной библиотеке для детей имени Андросова неравнодушных к математике собрал кибернетик, инженер, учитель и популяризатор науки Роман Пашкевич.

"На мой взгляд, в условиях современного мира математика должна быть обязательным предметом класса до седьмого, а её основной целью, помимо обучения навыкам счёта, должно быть развитие у школьника логического мышления и умения применять аппарат строгих доказательств", - рассказывает Роман.

Во время презентации подростки с помощью лектора решили несколько нешаблонных задач.

"Было интересно узнать, как повлияли на развитие теории вероятностей картежники. Никогда не думал, что математику можно так использовать. Дома хочу проверить на практике с монеткой то, что сегодня услышал. А еще делить на ноль круто. Это не такая практичная штука, как теория вероятностей, но мне нравится, потому что раньше говорили, что этого нельзя делать", - делится впечатлениями ученик 7 класса Евгений.

Все присутствующие получили в подарок новую книгу "#Щотакематематика". Сейчас ее уже можно найти в 120 библиотеках Юга и Востока Украины, куда ее отправил проект ЛакіБукс, который является совместной инициативой IT-компании Lucky Labs и Благотворительного фонда «Я Майбутнє України». А скоро окунуться в мир математики можно будет в большинстве библиотек страны, поскольку книга попала в списки изданий, которыми обновят фонды в этом году.