Экономика

17:07 16.11.2018

Кабмин назначил главой ПФ Капинуса

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Кабмин назначил главой ПФ Капинуса

Кабинет министров Украины назначил Евгения Капинуса главой правления Пенсионного фонда Украины.

Согласно распоряжению правительства №808 от 31 октября 2018 года Е.Капинус назначен главой правления ПФ с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет, установив испытание сроком на три месяца.

Распоряжением №804 от 31 октября Алексей Зарудный уволен с должности главы правления ПФ Украины по собственному желанию.

Е.Капинус ранее работал государственным секретарем Министерства финансов и 3 октября был отстранен от должности на время осуществления дисциплинарного производства.

В связи с данными решениями, распоряжением №807 от 31 октября Кабмин временно возложил исполнение обязанностей госсекретаря Минфина на директора департамента документооборота и контроля за исполнением документов указанного министерства Елену Богачеву.

Теги: #капинус #зарудный #пенсионный_фонд #кабмин
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