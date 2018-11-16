Экономика

09:40 16.11.2018

Нефть WTI готовится завершить в минус 6-ю неделю подряд, Brent у $67,2 за баррель

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Нефть WTI готовится завершить в минус 6-ю неделю подряд, Brent у $67,2 за баррель

Нефть на азиатских торгах в пятницу дорожает, но вместе с тем готовится продемонстрировать падение по итогам недели, которое для WTI будет уже шестым подряд, пишет Dow Jones.

Участников рынка по-прежнему тревожит мысль о перепроизводстве нефти и излишках предложения. ОПЕК ожидает ослабления спроса на свою нефть и потому обсуждает с союзниками возможность снижения экспорта, что сдерживает падение цен.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 кв увеличилась на $0,59 (0,89%) - до $67,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,44 (0,78%) - до $56,90 за баррель.

По итогам предыдущей сессии цена Brent увеличилась на 50 центов (0,76%), до $66,62 за баррель, а нефть WTI - на 21 цент (0,37%), до $56,46 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в США по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей, максимальными темпами с февраля 2017 года.

Запасы бензина за неделю упали на 1,41 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,59 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с, что является очередным рекордом.

С начала текущей недели нефть Brent подешевела на 4,2%, WTI - на 5,5%.

Теги: #цены #нефть
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