Экономика

16:21 15.11.2018

ПГНК открыла доступ к собственной геоинформации по Елизаветовскому месторождению

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ПГНК открыла доступ к собственной геоинформации по Елизаветовскому месторождению

ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) открыла доступ к собственной геологической информации по Елизаветовскому месторождению, таким образом став первой в Украине газодобывающей компанией, добровольно открывшей доступ к геоданным.

Согласно пресс-релизу компании, ПГНК на своем сайте обнародовала информацию об истории Елизаветовского месторождения, его разработке и бурении, наличии сейсмических исследований. Кроме того, в ней содержатся данные об объемах добычи за всю историю месторождения, а также структурные карты месторождения.

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"Открывая информацию о наших месторождениях, мы надеемся стимулировать процесс раскрытия геологических данных в Украине. Во-первых, предоставление в свободном доступе данных, начиная от истории месторождения до детального описания скважин, – это стандартная мировая практика. Во-вторых, на протяжении всей истории независимой Украины доступ к геологической информации сопровождается непрозрачными схемами, а цена за покупку такой информации часто существенно завышается", – цитирует пресс-служба ПГНК слова гендиректора Виктора Гладуна.

Ранее, 7 ноября, Кабинет министров Украины постановлением №939 с целью привлечения значительных иностранных инвестиций либерализовал порядок обращения с геологической информацией. Среди прочего, документом предусмотрено, что вся геологическая информация в стране будет полностью оцифрована, для чего будет создан реестр геологической информации, а также государственное хранилище геоинформации и каменного материала . При этом раскрытие содержания геологической информации, созданной (приобретенной) за личные средства юридических и физических лиц, будет осуществляться исключительно с согласия владельца такой информации.

ПГНК, принадлежащая британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc, является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине.

Теги: #месторождение #пгнк
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