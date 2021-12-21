Объем открытых нефтегазовых месторождений в 2021г станет минимальным за 75 лет — Rystad

В январе-ноябре 2021 года в мире были открыты нефтегазовые месторождения с общим объемом предполагаемых запасов 4,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента — это минимальный показатель за 75 лет, пишет MarketWatch со ссылкой на данные консалтинговой компании Rystad Energy.

В 2020 году показатель был почти в три раза выше — 12,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

«Несмотря на то, что несколько перспективных скважин запланировано пробурить до конца года, даже значительного открытия может быть недостаточно для увеличения показателя за 2021 год, поскольку бурение могут не успеть завершить в этом календарном году», — отметил вице-президент по исследованиям в сфере добычи и разведки Rystad Energy Палзор Шенга.

Источник: Green Deal