Экономика

15:17 14.11.2018

Кабмин ввел мораторий на отключение теплоснабжающих предприятий от газа и электричества в отопительный период

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Кабмин ввел мораторий на отключение теплоснабжающих предприятий от газа и электричества в отопительный период

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о введении прямого запрета на отключение от газа и энергоснабжения теплоснабжающих предприятий в отопительный период, заявляет вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко

"На правительстве приняли решения, которые обеспечат бесперебойные поставки газа теплопоставщикам на время отопительного сезона. Установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период. Внедряем гарантии непрерывной деятельности теплоснабжающих предприятий. Это позволит обеспечить украинцев зимой теплом", - написал Г.Зубко на своей странице в соцсети Facebook.

Также члены правительства приняли решение поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей с НАК "Нафтогаз Украины" за природный газ. "Для предприятий ТКЭ в период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года - уровень расчетов с НАК за поставки газа составит 78%, а для ТЭЦ - 60% (на сегодня он составлял 90%)", - написал вице-премьер.

Также Г.Зубко отметил, что граждане Украины "должны быть защищены от безответственности местных чиновников, которые неспособны обеспечить теплоснабжение в их жилье".

Теги: #зубко #мораторий #отопление #кабмин
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