США и ФРГ лидируют по числу патентов в сфере самоуправляемых автомобилей

Самыми активными разработчиками технологий для автономного вождения являются американцы и немцы, свидетельствуют данные Европейского патентного ведомством (EPO).

Из США и ФРГ поступает наибольшее число заявок на патенты, связанные с самоуправляемыми автомобилями. Однако все страны Европейского союза в совокупности обгоняют США и Азию по данному показателю.

В исследовании под названием "Патенты и самоуправляемые автомобили" отмечается резкий рост числа заявок на регистрацию патентов, касающихся различных аспектов автономного вождения. Если в 2011 году EPO получило со всего мира 922 заявки, то в прошлом году их число достигло почти 4 тыс.

На долю Европы за этот период пришлось свыше 37% заявок, на США - около 34% и на азиатские страны - 29%.

По странам после Штатов идут Германия (14,5%), Япония (13,5%), Южная Корея (7,5%), Франция и Швеция (по 5%). Примерно по 3% приходятся на Китай, Великобританию и Нидерланды, по 1-2% - на Финляндию, Швейцарию и Австрию.

Европейские разработки чаще всего связаны с системами автоматизированного управления автомобилем и его идентификации, со сбором данных о ситуации на дороге, их анализом и принятием решений (включая взаимодействие с другими автомобилями или, к примеру, автоматизированную парковку). Наиболее сильные стороны американских разработчиков - связь и вычислительные процессы (как сами компьютеры, так и программное обеспечение).

Лидерство немецких изобретателей подчеркивает тот факт, что в 2011-2017 гг. они подали 2151 заявку на патент (из них около 500 в 2017 году), тогда как Франция, Швеция, Великобритания, Нидерланды вместе взятые за тот же период подали в общей сложности 2276 заявок, отмечает Deutsche Welle.

В исследовании EPO приводится список из 25 компаний, подавших в 2011-2017 годах наибольшее число заявок на регистрацию патента. Активнее всего инновационные технологии для беспилотных автомобилей разрабатывали в минувшие годы Samsung (Южная Корея), Intel (США), Qualcomm (США), LG (Южная Корея) и Bosch (Германия).

Первый автопроизводитель в рейтинге - японская Toyota - появляется только на шестом месте, следующая автокомпания - шведская Volvo - идет только на 14-м месте.

Единственным германским автоконцерном в топ-25 по числу патентов стала Audi, которая находится на 17-м месте. При этом в списке есть три представителя японского автопрома (Toyota, Honda и Nissan). Таким образом, инновации в области беспилотного вождения в Германии разрабатывают не столько сами автоконцерны, сколько их поставщики: Bosch, Continental (10-е место), Siemens (19-е место).