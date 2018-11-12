Кличко призвал президента и Кабмин вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких городах Украины

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту страны и Кабинету министров с призывом безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в Смеле, Кривом Рогу, Шепетовке и некоторых других городах страны.

"Нельзя жителей городов и городков, власть на местах оставлять один на один с этими проблемами. К сожалению, повторяется ситуация, когда государственные чиновники - руководство "Нафтогаза" – занимают негосударственную позицию. И поэтому обращаюсь к президенту, правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию", - сказал В.Кличко в комментарии журналистам на Совете регионального развития с участием президента и премьер-министра Украины в понедельник в Киеве, сообщает пресс-служба мэра в понедельник.

В информации отмечается, что в Смелt (Черкасская обл.) с понедельника, 12 ноября, введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет Смелы. "Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячного города", - сообщает пресс-служба мэра Киева.

В сообщении отмечается, что такая же ситуация возникла в Шепетовке (Хмельницкая обл,), где "местный голова призвал людей выйти на акцию протеста против действий НАК "Нафтогаз Украины".

Остается без тепла и часть Кривого Рога.