Глава Совета НБУ предлагает возвратиться к госрегулированию цен и снизить ставку НДС на продукты

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин предлагает возвратиться к государственному регулированию цен и снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания.

"…Считаю целесообразными такие меры: внедрение пониженной ставки НДС на продукты питания, внедрение по аналогии с европейскими странами максимальной торговой наценки… обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке Украины (возобновление работы Государственной ценовой администрации)", – написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, замедление потребительских цен будет благоприятствовать комплексному пересмотру политики ценообразования на продукты питания.

В отношении госрегулирования максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% цены от производителя, на другие товары – не выше 30%, на импортные товары – не более 30% от таможенной цены, уточнил Б.Данилишин.

Как сообщалось, с октября 2016 года правительство ввело "пилотный" проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, а в 2017-м Кабинет министров отменил такое регулирование. В Украине госрегулирование цен действовало на детское питание, хлеб, муку, сахар, крупы, мясомолочные продукты, яйца, подсолнечное масло и другие продукты.