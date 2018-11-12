Экономика

11:36 12.11.2018

Глава Совета НБУ предлагает возвратиться к госрегулированию цен и снизить ставку НДС на продукты

1 мин читать
Глава Совета НБУ предлагает возвратиться к госрегулированию цен и снизить ставку НДС на продукты

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин предлагает возвратиться к государственному регулированию цен и снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания.

"…Считаю целесообразными такие меры: внедрение пониженной ставки НДС на продукты питания, внедрение по аналогии с европейскими странами максимальной торговой наценки… обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке Украины (возобновление работы Государственной ценовой администрации)", – написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, замедление потребительских цен будет благоприятствовать комплексному пересмотру политики ценообразования на продукты питания.

В отношении госрегулирования максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% цены от производителя, на другие товары – не выше 30%, на импортные товары – не более 30% от таможенной цены, уточнил Б.Данилишин.

Как сообщалось, с октября 2016 года правительство ввело "пилотный" проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания, а в 2017-м Кабинет министров отменил такое регулирование. В Украине госрегулирование цен действовало на детское питание, хлеб, муку, сахар, крупы, мясомолочные продукты, яйца, подсолнечное масло и другие продукты.

Теги: #данилишин #нбу #госрегулирование #цены #нацбанк
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рост цен производителей в Украине в октябре замедлился до 0,3%

Рада НБУ рекомендує Кабміну розробити програму з випуску цільових ОВДП

Совет НБУ рекомендует Кабмину снизить риски разбалансирования финансового и валютного рынка в конце 2018-начале 2019гг

Цены на нефть слабо колеблются, Brent опустилась ниже $72 за баррель

НБУ настаивает на ускорении расследования преступлений бывшего руководства его КНПФ

НБУ обнародовал ответы на наиболее волнующие вопросы участников небанковского финрынка связанные с возможной сменой регулятора

ВТБ Банк (Украина) располагает всеми необходимыми ресурсами для продолжения работы и стабилизации ситуации - заявление

НБУ в среду объявил аукцион по покупке до $100 млн

НБУ отозвал лицензии у БМ Банка и исключил его из реестра банков

Цены на нефть продолжают снижение, Brent опустилась ниже $73 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко заявил, что не подпишет бюджет-2019, если в нем не учтут его пожелания по системе субсидий

Обналичивание связанными с сыном Януковича лицами сотен миллионов гривень соответствовало закону – МИБ

США приветствуют усилия Украины по развитию энергетической отрасли и готовы помогать ей в этом направлении - Перри

Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума за 2 года, но вряд ли останутся такими - эксперты

У США и Украины широкий спектр возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере – Гройсман

Беларусь может построить речной порт на границе с Украиной для выхода к Черному морю

США продолжают противодействие "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку"

Евро упал ниже $1,13 впервые более чем за год

Министр энергетики Саудовской Аравии: техкомитет ОПЕК+ доложил о постепенном росте нефтяных запасов

Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019г с текущих 1,5 млн б/с

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА