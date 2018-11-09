Экономика

14:43 09.11.2018

Доллар стабилен в пятницу и завершает в плюсе четвертую неделю подряд

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Доллар стабилен в пятницу и завершает в плюсе четвертую неделю подряд

Курс доллара слабо меняется относительно основных мировых валют в ходе торгов в пятницу и завершает ростом четвертую неделю подряд, инвесторы оценивают итоги ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс евро к доллару составил на 14:23 кв $1,1350 по сравнению с $1,1363 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 129,21 иены по сравнению со 129,62 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 113,85 иены против 114,07 иены в четверг.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднимается на 0,12%. С начала недели индикатор прибавил 0,3%.

По итогам завершившегося накануне заседания Федрезерв сохранил неизменной процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) - на уровне 2-2,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов.

При этом текст коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания практически не изменился по сравнению с заявлениями, сделанными в сентябре. FOMC сообщил, что "ожидает дальнейшего постепенного повышения ставки" на фоне "в целом сбалансированных" рисков для экономики, а также "слабого изменения" долгосрочных инфляционных ожиданий.

Отсутствие новых сигналов от ФРС утвердило инвесторов во мнении, что ЦБ по-прежнему намерен поднять ставку в декабре и планирует повысить ее еще три раза в следующем году.

Тем временем фунт стерлингов дешевеет на 0,3% к доллару и на 0,1% к евро, несмотря на сильные статданные.

Как стало известно в пятницу, британская экономика в третьем квартале 2018 года выросла на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и поднялась на 1,5% в годовом выражении.

Темпы роста совпали с ожиданиями экспертов и оказались максимальными с 2016 года.

Банк Англии и Еврокомиссия прогнозируют, что ВВП Великобритании вырастет в текущем году на 1,3%.

Теги: #курс #доллар
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