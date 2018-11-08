НБУ настаивает на ускорении расследования преступлений бывшего руководства его КНПФ
Национальный банк Украины (НБУ) считает необходимым ускорить расследование правоохранительными органами уголовных преступлений, совершенных бывшим руководством Корпоративного негосударственного пенсионного фонда (КНПФ) НБУ на протяжении 2009-2014 годов, сообщается на сайте центробанка.
"С момента обнаружения новым руководством центробанка самых масштабных в истории негосударственного пенсионного обеспечения махинаций с активами негосударственного пенсионного фонда прошло более четырех лет. До сих пор никого не наказали, и ни одного обвинительного приговора, вынесенного судом, не принято", - цитирует пресс-служба НБУ директора департамента по управлению деятельностью КНПФ НБУ Сергея Козаченко.
При этом он выразил надежду, что в ближайшее время факты махинаций с активами Фонда, совершенными его бывшим руководством в 2009-2014 годах, будут направлены в виде обвинительных актов в суд, а на основании имеющихся доказательств будут вынесении законные, обоснованные и мотивированные решения.
Как сообщалось, в январе 2017 года Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование одного из эпизодов уголовного производства совершения бывшим руководителем КНПФ НБУ Олегом Макаренко по предварительному сговору с руководством ООО "Триумф" действий, имеющих признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом в размере 11 млн грн) и передала соответствующий обвинительный акт в суд. К подозреваемым были применены меры пресечения в виде залога и личного обязательства.