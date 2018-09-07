Экономика

09:19 07.09.2018

Украина за 8 мес. снизила транзит нефти в Европу на 4,5%

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Украина за 8 мес. снизила транзит нефти в Европу на 4,5%

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в январе-августе 2018 года снизился на 4,5% (409,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 8 млн 691,5 тыс. тонн, свидетельствуют данные ПАО "Укртранснафта".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", объем прокачки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны в январе-августе-2018 увеличился на 5,5% (71,9 тыс. тонн) – до 1 млн 385,7 тыс. тонн.

Таким образом, за восемь месяцев 2018 года доля транзита в общем объеме транспортировки нефти (10 млн 77,2 тыс. тонн) составила 86,2%, доля перекачки на НПЗ страны – 13,8%.

В августе 2018 года транзит нефти через Украину трубопроводным транспортом уменьшился на 10,4% (125 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 1,08 млн тонн, прокачка на НПЗ страны – на 0,6% (1,1 тыс. тонн), до 184,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в страны Европы в 2017 году увеличился на 0,8% (114,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 13 млн 937,1 тыс. тонн, а транспортировка на НПЗ страны – почти в 1,5 раза (на 690,6 тыс. тонн), до 2 млн 96,6 тыс. тонн.

Рост поставок внутри страны связан с возобновлением с 10 марта 2017 года работы участка Одесса-Кременчуг, по которому поставляется нефть Azeri Light в адрес "Укртатнафты".

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.

Теги: #транзит #украина #нефть #укртатнафта
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