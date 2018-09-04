Экономика

13:47 04.09.2018

НБУ определил целевой уровень инфляции 5% с декабря-2019

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НБУ определил целевой уровень инфляции 5% с декабря-2019

Национальный банк Украины (НБУ) определил целевой уровень инфляции 5% с декабря 2019 года.

Это предусмотрено стратегией монетарной политики НБУ, утвержденной советом НБУ в июле и размещенной на сайте регулятора во вторник.

"Оптимальный целевой уровень инфляции (годовое изменение ИПЦ)… определяется НБУ на уровне 5% ±1 п.п. Фаза снижения инфляционной цели с текущей до 5% будет осуществляться до декабря 2019 года. А с декабря 2019 года эта цель в 5% будет постоянной и может быть пересмотрена только в сторону понижения при условии уменьшения волатильности обменного курса гривни, изменений относительных цен и ослабления эффектов конвергенции экономики Украины до уровня стран - основных торговых партнер", - зафиксировано в документе.

Согласно стратегии, в отдельные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели из-за влияния факторов, не подвластных монетарной политике НБУ. Например, это может быть изменение цен на сырьевые товары или отклонение административно регулируемых цен от ранее заявленного уровня. Однако НБУ, как и раньше, будет применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к целевому значению.

Документом также закреплено применение коридора процентных ставок по кредитным и депозитным операциям овернайт для управления краткосрочными процентными ставками межбанковского кредитного рынка путем ограничения их колебаний вокруг ключевой процентной ставки. Также предусматривается возможность применения дифференцированных норм обязательного резервирования для повышения результативности регулирования ликвидности банковской системы и стимулирования банков к привлечению преимущественно средств в национальной валюте и на более длительный срок.

Стратегия монетарной политики НБУ подтверждает необходимость институциональной независимости регулятора. Она предусматривает, что НБУ должен избегать любых форм фискального доминирования, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

Как сообщалось, этот документ является правопреемником стратегии монетарной политики НБУ на 2016-2020 годы, которая была одобрена правлением центробанка в августе 2015 года.

Новая стратегия монетарной политики сохраняет ключевые элементы режима инфляционного таргетирования, определяет основные цели монетарной политики, принципы, инструменты и направления их эволюции на среднесрочную перспективу. В то же время особенности применения инструментария монетарной политики будут ежегодно пересматриваться с учетом состояния и рисков внешней и внутренней макроэкономической среды и утверждаться советом НБУ в ежегодных Основных принципах денежно-кредитной политики.

Теги: #нбу #инфляция
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