Экономика

14:41 04.07.2018

Торговая политика США может поставить под угрозу мировую торговлю на $2 трлн в год

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Торговая политика США может поставить под угрозу мировую торговлю на $2 трлн в год

Усиление торговой напряженности в мире повышает риск принятия всё новых мер, которые окажут на экономику намного более значительное влияние и ослабят ее рост, говорится в обзоре Fitch Ratings "Риски для мирового роста растут по мере эскалации напряженности в торговле".

Уже объявленные США пошлины и ограничения в сочетании с новыми инициативами Белого дома могут оказать негативное влияние на мировые торговые потоки общим объемом $2 трлн в год.

"Расследование США о введении пошлин на авторынке, возможность дополнительных пошлин США на импорт из Китая, а также вероятная реакция других стран и блоков указывают на потенциал серьезной эскалации, хотя ее последствия и не достигнут всеобъемлющих пошлин на все основные торговые потоки", - отмечает главный экономист Fitch Брайан Култон.

Пока предпринятые США, Китаем и Евросоюзом действия не подтолкнули его к изменению макропрогноза, однако дальнейшие меры могут означать разрастание торговой войны и ухудшение перспектив мировой экономики.

"Неясно, являются ли заявления США просто обозначением переговорных позиций, которые могут измениться. Однако тщательная подготовка и обоснование таких мер, а также возможность мгновенной и значительной ответной реакции торговых партнеров означают усиление рисков для мировой торговли", - полагает Б.Култон.

Для самих США торговая война может означать "шоковый скачок" цен на импортируемые товары - на 35-40%, а также ослабление роста экономики на 0,5 процентного пункта.

Теги: #fitch
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