Экономика

10:15 02.07.2018

Доллар растет к большинству валют, мексиканский песо дорожает после выборов президента

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Доллар растет к большинству валют, мексиканский песо дорожает после выборов президента

Курс доллара США растет в понедельник в парах с большинством основных валют, кроме иены, мексиканский песо дорожает вместе с другими мексиканскими активами после выборов президента страны.

Евро к 9:25 КВ стоил $1,1646 по сравнению с $1,1684 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс американской нацвалюты к японской составил 110,69 иены против 110,76 иены в прошлую пятницу, евро в паре с японской валютой стоил 128,92 иены по сравнению со 129,42 по итогам прошлой сессии.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне возобновил снижение из-за сокращения производства и ослабления спроса на фоне напряженности в торговых отношениях с США. Значение индикатора уменьшилось с 51,9 пункта в мае до 51,5 пункта в июне. Аналитики в среднем ожидали менее заметного снижения показателя - до 51,6 пункта. Официальный PMI Китая в сфере услуг в июне повысился с 54,9 до 55 пунктов.

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, падает два квартала подряд впервые с 2012 года. В апреле-июне он опустился до 21 пункта по сравнению с 24 пунктами в январе-марте, тогда как аналитики ожидали снижения до 22 пунктов.

Долларовый индекс ICE повысился на 0,2%.

На президентских выборах в Мексике победил Андрес Мануэль Лопес Обрадор - лидер альянса левых сил "Вместе сотворим историю", свидетельствуют предварительные официальные данные. Три других кандидата на пост главы государства признали поражение.

А.М. Лопес Обрадор набрал 45,8% голосов, почти на 20% больше ближайшего соперника - Рикардо Анайи, выдвигавшегося от коалиции "Гражданский фронт за Мексику".

Теги: #курс_валют #доллар
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