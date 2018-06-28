Проект "Северный поток 2" профинансирован уже наполовину, действия Нафтогаза не мешают договариваться с ЭКА - CFO Nord Stream II AG

Компания Nord Stream II AG продолжает переговоры с экспортно-кредитными агентствами (ЭКА) по предоставлению гарантий по строительству газопровода "Северный поток 2", действия "Нафтогаза Украины" не мешают договоренностям, которые планируется закончить примерно через полгода, заявил финансовый директор компании Пол Коркоран журналистам в кулуарах Мирового газового конгресса.

По его словам, акции Nord Stream II AG не арестованы по требованиям "Нафтогаза Украины".

"Нет. Однако это продолжающийся юридический процесс, и мы не можем это комментировать", - заявил он.

П.Коркоран также сказал, что эти проблемы не влияют на отношения NS2 с финансовыми организациями и подрядчиками.

"Нет. Мы ведем переговоры с экспортно-кредитными агентствами. Они увидели сообщения в прессе и спросили нас. Мы ответили, что наши акции не арестованы", - отметил П.Коркоран.

Переговоры по предоставлению гарантий для привлечения проектного финансирования ведутся с шестью ЭКА: немецким Hermes, итальянским SACE, австрийским OeKB, голландским Atradius, бельгийским Credendo, российским ЭКСАР.

"Мы еще не общаемся с банками - подготовим документы по этой сделке и затем представим это банковскому сообществу", - заметил он.

По словам П.Коркорана, сумма гарантий будет зависеть от итоговых контрактных объемов.

"Мы надеемся получить от ЭКА гарантии на 4-5 млрд евро. Мы начнем переговоры с банками (по привлечению проектного финансирования - ИФ) в конце текущего или в самом начале следующего года", - сказал CFO.

По его словам, "Газпром" (MOEX: GAZP) и его иностранные партнеры потратили на проект по 2,4 млрд евро по состоянию на конец июня, всего - 4,8 млрд евро.

Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Газопровод "Северный поток 2" планируют проложить по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе.