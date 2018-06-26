Гонконг признан самым дорогим городом мира для проживания

Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев, исследование опубликовано международной консалтинговой фирмой Mercer.

Рейтинг учитывал такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, развлечений и услуг в 209 крупных городах мира, а также колебания курсов используемых там национальных валют. За основу взяты траты на жизнь в Нью-Йорке.

Месячная аренда апартаментов с двумя спальнями в Гонконге обойдется иностранным гражданам примерно в $7,5 тыс., стоимость литра бензина превышает $2, а чашка кофе обойдется почти в $8.

В пятерке самых дорогих городов мира четыре - азиатские. После Гонконга, второе место занял Токио, четвертое - Сингапур, пятое - Сеул. На третьем месте оказался Цюрих.

В первую десятку городов вошли столица Анголы Луанда, а также Шанхай, Нджамена (Республика Чад), Пекин и Берн.

Вторую десятку открывает Женева, которая потеряла четыре пункта по сравнению с прошлым годом, что связано с падением цен на жилье. Нью-Йорк упал на четыре пункта и занял 13-е. Москва заняла 17-е место, потеряв столько же позиций.

"Несколько городов Восточной и Центральной Европы, включая Москву, Санкт-Петербург (49) и Киев (173), упали на четыре, четырнадцать и десять пунктов соответственно из-за падения курса местной валюты по отношению к доллару", - отмечает Mercer.

Кроме того, Москва - один из самых затратных городов по шоппингу. В исследовании приводится расчет трат на одежду, исходя из стоимости одной пары джинсов. Так, в столице России цены на них стартуют от $170. Самые низкие цены за такую покупку в Нью-Йорке и Мехико - чуть больше $50.

Тель-Авив (16) продолжает оставаться самым дорогим городом для экспатов на Ближнем Востоке.

Лондон занял 19-е место. Стоит отметить, что среди всех исследуемых городов он стал самым дорогим в сфере развлечений, один билет в кино там обойдется почти в $25.

По данным компании, почти все европейские города поднялись в рейтинге из-за укрепления курса евро к доллару. Так, Париж улучшил позицию на 28 строчек с прошлого года, заняв 34-е место, Рим - на 34 пункта и занял 46-ю строчку, Мадрид (64) поднялся на 47 пунктов, Вена - на 30, заняв 39-е место.

Также большой скачок цен на проживание показали города Германии. Франкфурт (68) и Берлин (71) стали на 49 пунктов выше, чем в прошлом году, а Мюнхен (57) поднялся на 41 позицию.

Самыми дешевыми городами для экспатов в рейтинге Mercer стали Ташкент (209), Тунис (208) и Бишкек (207).