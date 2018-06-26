Мэр Днепра просит президента повлиять на ситуацию с аэропортом

Городской голова Днепра Борис Филатов обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию с Днепровским аэропортом, текст открытого письма Б.Филатов опубликовал на своей странице в соцсети и призвал горожан распространять сообщение.

В письме отмечается, что сейчас Днепр остается единственным городом-миллионником не только в Украине, но и в мире, который не имеет собственного эффективного аэропорта. По словам городского головы, взлетная полоса аэропорта сейчас находится в крайне неудовлетворительном состоянии, а терминал не отвечает требованиям времени.

"Сейчас, когда страна получила четкие приоритеты, вопрос Днепровского аэропорта стоит того, чтобы быть на одном уровне со строительством новых дорог, магистралей и обновлением инфраструктуры в целом. Ведь Днепр - город, который в свое время стал настоящим украинским форпостом и остановил у своего порога "русскую весну", должен быть доступным для всех, кто хочет увидеть его. Поэтому, как и столица и другие областные центры страны, мы должны иметь собственный воздушный хаб", - говорится в письме Б.Филатова.

Отсутствие доступного воздушного сообщения мэр Днепра назвал ловушкой советского наследия, ведь без этого город фактически остается закрытым. Кроме этого, стоимость перелетов через Днепровский аэропорт очень завышена. Из-за этого город лишен преимуществ безвизового режима с Европейским Союзом.

По словам Б.Филатова, сейчас есть как минимум один частный инвестор, готовый вложить средства в строительство и сотрудничать с государством.

"Бюджет одного города, даже с учетом достижений децентрализации, не в состоянии самостоятельно реализовать такой масштабный проект. В стране есть, по крайней мере, один частный инвестор, готовый вложить средства в строительство и сотрудничать с государством. Со своей стороны мы готовы всячески содействовать такой синергии. Мы понимаем, что для того, чтобы вопрос Днепровского аэропорта сдвинулся с места, сверхважно наличие именно политической воли", - отмечает мэр Днепра.