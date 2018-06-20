Кабмин в среду намерен одобрить стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 г.
Кабинет министров Украины на заседании 20 июня намерен одобрить стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 года.
Такой пункт содержится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства.
Среди прочего Кабмин одобрит проект указа президента о назначении стипендий для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта.
На заседании планируется одобрить стратегии модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе на период до 2025 года.
Кроме того, правительство утвердит примерное положение о пользовании общежитиями.
На заседании также будут рассмотрены некоторые вопросы деятельности публичного акционерного общества "Укрзализныцяˮ и ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украиныˮ.
Планируется также на заседании к рассмотрению кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.
Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.