Кабмин в среду намерен одобрить стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 г.

Кабинет министров Украины на заседании 20 июня намерен одобрить стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2028 года.

Такой пункт содержится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства.

Среди прочего Кабмин одобрит проект указа президента о назначении стипендий для выдающихся спортсменов и тренеров Украины по олимпийским видам спорта.

На заседании планируется одобрить стратегии модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе на период до 2025 года.

Кроме того, правительство утвердит примерное положение о пользовании общежитиями.

На заседании также будут рассмотрены некоторые вопросы деятельности публичного акционерного общества "Укрзализныцяˮ и ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украиныˮ.

Планируется также на заседании к рассмотрению кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.