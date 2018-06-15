Украина в 2018 г. может недополучить порядка 2 млрд грн из-за нелегального рынка табачной продукции - эксперт

Рынок нелегальной табачной продукции в Украине, по последним данным исследования Kantar TNS, составляет 3%, а при сохранении этого уровня нелегального рынка с учетом текущих ставок налогов, потери бюджета оцениваются в 2 млрд грн, сообщил менеджер по вопросам борьбы с нелегальной торговлей ЧАО "Филип Моррис Украина" Артур Резников.

"Нелегальный табачный рынок Украины - 3%. Из них 2,8 - контрабанда, преимущественно из Молдовы, Беларуси, а также продукты неизвестного происхождения, ввезенные без уплаты налога. Совокупные недопоступления бюджета Украины, на уровне 2 млрд грн в год", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он также напомнил, что в мировом индексе нелегальной торговли, опубликованном 7 июня на Facebook-странице The Economist Intelligence Unit, Украина заняла 76 место из 84 стран мира и последнее место среди стран европейского региона. Исследование проводилось на основании оценки четырех факторов: насколько правительственные программы, законодательство, правоприменение и общественное отношение способствуют или сдерживают нелегальную торговлю (всеми видами товаров).

Директор по корпоративным связям ЧАО "Филип Моррис Украина" Наталия Бондаренко добавила, что с 2016 года нелегальный рынок табачной продукции в Украине возрос почти втрое и тенденция роста сохраняется.

По ее словам, мировой рынок нелегальной табачной продукции, по данным ВОЗ, составят порядка 10-12%, а недополучения в бюджеты на мировом уровне оцениваются в $40-50 млрд в год.

А.Резников также уточнил, что значительный объем сигарет, который производится в Украине, нелегально поставляется в страны Евросоюза.

"Согласно исследованию Project SUN компании KPMG за 2016 год, 5,8 млрд сигарет из Украины уходят в Евросоюз. Мы как источник нелегальных сигарет в Евросоюзе "подвинули" Беларусь, которая долгое время занимала первое место", - сказал он.