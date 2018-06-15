Совет НБУ утвердил Рожкову на должность первого замглавы банка

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании в пятницу утвердил заместителем главы центробанка Сергея Холода и первым заместителем Екатерину Рожкову, сообщается на веб-сайте НБУ.

С.Холод будет отвечать за блок "Платежные системы и денежное обращение", Е.Рожкова продолжит курировать направление "Пруденциальный надзор".

"Я ценю профессионализм и независимость Е.Рожковой. За годы работы в Национальном банке она зарекомендовала себя высококвалифицированным топ-менеджером, который принимает на себя ответственность, в том числе в проектах государственной важности, является лидером и безупречным авторитетом для коллег и рынка, имеет признание международных партнеров. Она успешно завершила очистку банковской системы и обеспечила реализацию ряда стратегических проектов. Это создало надежный фундамент для перезагрузки банковского сектора и усиление его роли в поддержке экономического роста и финансовой стабильности", - цитируется в сообщении председатель НБУ Яков Смолий.

Комментируя назначение С.Холода, глава центробанка отметил, что тот является наиболее удачной кандидатурой, которая поможет Нацбанку воплотить амбициозные цели относительно масштабной перестройки в стране сashless economy, перезагрузки системы электронных платежей центробанка, изучения новых возможностей в денежной сфере.

"Как выходец из Нацбанка С.Холод хорошо знает и понимает природу его деятельности. Он сочетает опыт построения и развития системы электронных платежей центробанка и одновременно знания потребностей участников банковского сектора изнутри. Его возвращение в НБУ привнесет новое стратегическое видение инновационного развития центрального банка и банковского сектора", - сказал Я.Смолий.

В сообщении также отмечается, что С.Холод успешно прошел специальную проверку, а также, следуя установленным требованиям и процедурам, обнародовал декларацию о доходах за 2017 год.