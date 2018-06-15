"Укрэнерго" перенесло плановый ремонт ЛЭП 220 кВ "Луганская ТЭС – Лисичанская"

НЭК "Укрэнерго" отменило запланированный на 15-19 июня плановый ремонт ЛЭП 220 кВ "Луганская ТЭС – Лисичанская", сообщила пресс-служба предприятия.

По ее данным, в текущих условиях баланс мощности Луганского энергоузла обеспечивается работой всего одного блока на Луганской ТЭС.

"Работа таким минимальным составом оборудования нестабильна и при этом очень тяжело должным образом обеспечить перетоки линиями напряжением 110 кВ, которые связывают Луганский регион с остальной территорией Украины", - отметили в НЭК.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В этой связи "Укрэнерго" рассматривает возможность проведения плановых ремонтных работ для подготовки к осенне-зимнему сезону на ЛЭП "Луганская ТЭС - Лисичанская" в период, когда балансовые условия позволят обеспечить работу станции хотя бы двумя блоками. Ориентировочная дата перенесенного ремонта – октябрь 2018 года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но вскоре будет преобразовано в частное акционерное общество.