Страны ЕС поддержали введение 25%-ной пошлины на товары экспорта из США объемом 2,8 млрд евро

Страны Евросоюза поддержали план ответных мер на действия США, которые с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно.

Представители государств ЕС в ходе встречи в Брюсселе в четверг договорились о введении 25%-ной пошлины на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg.

Среди товаров, которые будут облагаться новой пошлиной, - мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон.

В целом список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая сельскохозяйственную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло и табачные изделия), косметику, одежду, металлургическую продукцию, катера, яхты, и так далее.

Вступление в силу решения о введении ответных пошлин требует одобрения Еврокомиссии. ЕК планирует одобрить решение в ближайшие дни, и, как ожидается, оно вступит в силу уже 20 июня.

Еврокомиссия ранее заявляла, что намерена ответить пропорциональными мерами на объявленное США введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. Кроме того, регулятор 1 июня подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий США.