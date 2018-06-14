Renault инвестирует более 1 млрд евро в производство электромобилей во Франции

Французский автопроизводитель Renault инвестирует более 1 млрд евро в четыре предприятия во Франции с целью увеличения производства электромобилей в стране.

Группа Renault-Nissan является крупнейшим мировым производителем электромобилей, пишет газета Financial Times.

Renault намерен сделать Францию "центром передовых технологий для электромобилей" в рамках альянса с Nissan, говорится в сообщении компании.

Renault будет производить модель электромобиля Zoe на предприятии во Флене и новую модель электромобиля Kangoo на заводе в Мобёже. Кроме того, компания планирует начать производство электромобилей на предприятии в Дуэ и утроить их выпуск на заводе в Клеоне.

"Увеличение наших инвестиций в производство электромобилей повысит конкурентоспособность и привлекательность французских предприятий", - заявил гендиректор Renault Карлос Гон.

В пятницу состоится годовое собрание акционеров автопроизводителя.

Акции Renault на торгах в Париже в четверг подорожали на 2%.