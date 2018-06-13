НБУ сохранил требование обязательной продажи 50% валютой выручки

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №65 от 12 июня 2018 года "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установлении размера обязательной продажи таких поступлений". Документ вступает в силу 14 июня 2018 года и будет действовать по 13 декабря 2018 года включительно.

"Правление Нацбанка считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важно для поддержки стабильности на валютном рынке", - отмечено в сообщении.

В последний раз указанная норма пересматривалась в начале апреля 2017 года, когда она была снижена до 50% с 65%.